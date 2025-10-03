Braderie des commerçants du Cœur de Ville Valence
Braderie des commerçants du Cœur de Ville Valence vendredi 3 octobre 2025.
Braderie des commerçants du Cœur de Ville
Grande rue, rue Vernoux et rue Saunière Valence Drôme
Début : 2025-10-03 10:00:00
fin : 2025-10-04 19:00:00
2025-10-03
Deux jours de bonnes affaires, d’animations et de convivialité au cœur de la ville !
Et tentez votre chance au Grand Jeu-Concours
un week-end pour deux avec 2 nuitées, dégustation de vin et visite du Domaine viticole Mirabel Charmis.
Grande rue, rue Vernoux et rue Saunière Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes moncoeurdevillevalence@gmail.com
English :
Two days of bargains, entertainment and fun in the heart of the city!
And try your luck at the Grand Jeu-Concours
a weekend for two with 2 nights’ accommodation, wine tasting and a visit to the Mirabel Charmis winery.
German :
Zwei Tage voller Schnäppchen, Animationen und Geselligkeit im Herzen der Stadt!
Und versuchen Sie Ihr Glück beim großen Gewinnspiel
ein Wochenende für zwei Personen mit 2 Übernachtungen, Weinprobe und Besuch des Weinguts Mirabel Charmis.
Italiano :
Due giorni di occasioni, intrattenimento e divertimento nel cuore della città!
E tentate la fortuna nel Grand Jeu-Concours:
un weekend per due persone con 2 notti di soggiorno, degustazione di vini e visita alla tenuta vinicola Mirabel Charmis.
Espanol :
Dos días de ofertas, entretenimiento y diversión en el corazón de la ciudad
Y pruebe suerte en el Grand Jeu-Concours
un fin de semana para dos personas con 2 noches de alojamiento, cata de vinos y visita a la finca vinícola Mirabel Charmis.
