Braderie des commerçants du Cœur de Ville Valence

Braderie des commerçants du Cœur de Ville Valence vendredi 3 octobre 2025.

Braderie des commerçants du Cœur de Ville

Grande rue, rue Vernoux et rue Saunière Valence Drôme

Début : 2025-10-03 10:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

2025-10-03

Deux jours de bonnes affaires, d’animations et de convivialité au cœur de la ville !

Et tentez votre chance au Grand Jeu-Concours

un week-end pour deux avec 2 nuitées, dégustation de vin et visite du Domaine viticole Mirabel Charmis.

Grande rue, rue Vernoux et rue Saunière Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes moncoeurdevillevalence@gmail.com

English :

Two days of bargains, entertainment and fun in the heart of the city!

And try your luck at the Grand Jeu-Concours

a weekend for two with 2 nights’ accommodation, wine tasting and a visit to the Mirabel Charmis winery.

German :

Zwei Tage voller Schnäppchen, Animationen und Geselligkeit im Herzen der Stadt!

Und versuchen Sie Ihr Glück beim großen Gewinnspiel

ein Wochenende für zwei Personen mit 2 Übernachtungen, Weinprobe und Besuch des Weinguts Mirabel Charmis.

Italiano :

Due giorni di occasioni, intrattenimento e divertimento nel cuore della città!

E tentate la fortuna nel Grand Jeu-Concours:

un weekend per due persone con 2 notti di soggiorno, degustazione di vini e visita alla tenuta vinicola Mirabel Charmis.

Espanol :

Dos días de ofertas, entretenimiento y diversión en el corazón de la ciudad

Y pruebe suerte en el Grand Jeu-Concours

un fin de semana para dos personas con 2 noches de alojamiento, cata de vinos y visita a la finca vinícola Mirabel Charmis.

