Braderie des commerçants

Rue du Temple et Rue de l’Engin Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez découvrir la 1ère Braderie des Commerçants déstockage et petits prix en vue sur des vêtements, des livres, de la décoration, de l’artisanat, du vin et des gourmandises…

Pendant la journée, trois comédiens animeront la tombola garnie de nombreux lots avec 2 tirages en fin de matinée et enfin d’après-midi.

On va bien rigoler !! .

Rue du Temple et Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com

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English : Braderie des commerçants

L’événement Braderie des commerçants Eymet a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides