Braderie des commerçants Montbéliard
Braderie des commerçants Montbéliard vendredi 27 mars 2026.
Braderie des commerçants
Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-27
L’Association des commerces de Montbéliard Signé Montbé , vous invite à sa Braderie des Commerçants.
Une idée de sortie au centre-ville, offrant une excellente occasion de profiter des belles affaires proposées par vos boutiques préférées.
A tous les amateurs de shopping à prix minis ! .
Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Braderie des commerçants
L’événement Braderie des commerçants Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD