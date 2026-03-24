Braderie des commerçants

Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27

L’Association des commerces de Montbéliard Signé Montbé , vous invite à sa Braderie des Commerçants.

Une idée de sortie au centre-ville, offrant une excellente occasion de profiter des belles affaires proposées par vos boutiques préférées.

A tous les amateurs de shopping à prix minis ! .

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Braderie des commerçants

L’événement Braderie des commerçants Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD