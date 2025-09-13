Braderie des commerçants Nyons
Braderie des commerçants Nyons samedi 13 septembre 2025.
Braderie des commerçants
Avenue Henri Rochier, avenue Paul Laurens, place Libération, place du Dr Bourdongle, rue de la Résistance, rue des Déportés, Promenade de la Digue. Nyons Drôme
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
2025-09-13
Braderie des commerçants de Nyons. Les commerçants vous accueillent devant leurs boutiques.
Grande tombola et nombreuses animations
Parcours d’ateliers d’artistes et d’artisans dans les rues et vide grenier de 0 à 12 ans sur la promenade de la digue
English :
Braderie des commerçants de Nyons. Shopkeepers welcome you in front of their stores.
Large tombola and lots of entertainment
Artists’ and craftsmen’s workshops in the streets and garage sale for 0-12 year olds on the promenade de la digue
German :
Braderie der Händler von Nyons. Die Händler empfangen Sie vor ihren Geschäften.
Große Tombola und zahlreiche Animationen
Parcours mit Künstler- und Handwerkerateliers in den Straßen und Flohmarkt von 0 bis 12 Jahren auf der Deichpromenade
Italiano :
Braderie des commerçants de Nyons. I negozianti vi accolgono davanti ai loro negozi.
Una grande tombola e tanta animazione
Un percorso di laboratori di artisti e artigiani nelle strade e un mercatino per bambini da 0 a 12 anni sulla promenade de la digue
Espanol :
Braderie des commerçants de Nyons. Los comerciantes te dan la bienvenida delante de sus tiendas.
Gran tómbola y muchas animaciones
Un rastro de talleres de artistas y artesanos en las calles y una venta de garaje para niños de 0 a 12 años en el paseo de la digue
L’événement Braderie des commerçants Nyons a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale