Braderie des commerçants Nyons

Braderie des commerçants Nyons samedi 13 septembre 2025.

Braderie des commerçants

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

Braderie des commerçants de Nyons. Les commerçants vous accueillent devant leurs boutiques.

Grande tombola et nombreuses animations

Parcours d’ateliers d’artistes et d’artisans dans les rues et vide grenier de 0 à 12 ans sur la promenade de la digue

Avenue Henri Rochier, avenue Paul Laurens, place Libération, place du Dr Bourdongle, rue de la Résistance, rue des Déportés, Promenade de la Digue. Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 74 27 00

English :

Braderie des commerçants de Nyons. Shopkeepers welcome you in front of their stores.

Large tombola and lots of entertainment

Artists’ and craftsmen’s workshops in the streets and garage sale for 0-12 year olds on the promenade de la digue

German :

Braderie der Händler von Nyons. Die Händler empfangen Sie vor ihren Geschäften.

Große Tombola und zahlreiche Animationen

Parcours mit Künstler- und Handwerkerateliers in den Straßen und Flohmarkt von 0 bis 12 Jahren auf der Deichpromenade

Italiano :

Braderie des commerçants de Nyons. I negozianti vi accolgono davanti ai loro negozi.

Una grande tombola e tanta animazione

Un percorso di laboratori di artisti e artigiani nelle strade e un mercatino per bambini da 0 a 12 anni sulla promenade de la digue

Espanol :

Braderie des commerçants de Nyons. Los comerciantes te dan la bienvenida delante de sus tiendas.

Gran tómbola y muchas animaciones

Un rastro de talleres de artistas y artesanos en las calles y una venta de garaje para niños de 0 a 12 años en el paseo de la digue

