Braderie des Commerçants Saintois

Du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026 de 10h à 18h. Centre ville Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Grande Braderie organisée par l’Association des Commerçants Saintois.

.

Centre ville Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 51 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Big Flea Market organized by the Association des Commerçants Saintois.

L’événement Braderie des Commerçants Saintois Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer