BRADERIE DES COMMERCANTS Samedi 27 septembre Brides-les-Bains

Début : 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Ce week-end, les 26, 27 et 28 septembre, la braderie des commerçants est de retour à Brides-les-Bains !

Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

This weekend, on September 26, 27 and 28, the shopkeepers’ braderie is back in Brides-les-Bains!

German :

Dieses Wochenende, am 26., 27. und 28. September, findet in Brides-les-Bains wieder die Braderie der Händler statt!

Italiano :

Questo fine settimana, il 26, 27 e 28 settembre, la braderie dei negozianti torna a Brides-les-Bains!

Espanol :

Este fin de semana, los días 26, 27 y 28 de septiembre, ¡vuelve la braderie de tenderos a Brides-les-Bains!

