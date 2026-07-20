Braderie des commerçants | Vitré Rue Garangeot Vitré
samedi 19 septembre 2026 · Rue Garangeot · Vitré
Informations pratiques
Vitré
Braderie des commerçants | Vitré
Rue Garangeot Centre ville Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
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Rue Garangeot Centre ville Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 64 05 75
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English :
L’événement Braderie des commerçants | Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-07-20 par OT VITRE
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