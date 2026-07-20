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Braderie des commerçants | Vitré Rue Garangeot Vitré

samedi 19 septembre 2026 · Rue Garangeot · Vitré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Rue Garangeot
Adresse
Centre ville
Ville
35500 Vitré
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Vitré

Braderie des commerçants | Vitré

Rue Garangeot Centre ville Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

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Rue Garangeot Centre ville Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 64 05 75 

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English :

L’événement Braderie des commerçants | Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-07-20 par OT VITRE

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