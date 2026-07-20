Braderie des commerçants | Vitré Rue Garangeot Vitré

Informations pratiques

Vitré

Braderie des commerçants | Vitré

Rue Garangeot Centre ville Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Vous cherchez de bonnes affaires ? Ne manquez pas la braderie organisée par les commerçants de l’association Vitré Atout !

Profitez de cette journée exceptionnelle pour faire le plein de bonnes affaires, dénicher des articles uniques à des prix imbattables et soutenir vos commerçants locaux !

Venez flâner dans les rues du centre-ville de Vitré, où chaque boutique vous réserve des petits prix.

Des offres spéciales, des réductions incroyables et une ambiance conviviale vous attendent !

Envie de passer une journée shopping inoubliable ?

Rendez-vous le samedi 19 septembre 2026 à Vitré de 9h à 19h. .

Rue Garangeot Centre ville Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 64 05 75

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English :

L’événement Braderie des commerçants | Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-07-20 par OT VITRE