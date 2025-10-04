Braderie des éditions du musée Roubaix

Braderie des éditions du musée Roubaix samedi 4 octobre 2025.

Début : 2025-10-04 13:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04 2025-10-05

Le week-end du 4 et 5 octobre la librairie-boutique de La Piscine vous propose les éditions du musée à prix bradés.

**Entrée libre aux horaires d’ouverture du musée.**

musée la piscine roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

On the weekend of October 4 and 5, La Piscine’s bookshop-boutique is offering museum editions at knock-down prices.

**Free admission during museum opening hours **

German :

Am Wochenende des 4. und 5. Oktober bietet Ihnen die Buchhandlung-Boutique von La Piscine die Ausgaben des Museums zu Schnäppchenpreisen an.

**Freier Eintritt während der Öffnungszeiten des Museums.**

Italiano :

Nel fine settimana del 4 e 5 ottobre, la libreria-boutique La Piscine offre edizioni museali a prezzi stracciati.

**Ingresso gratuito durante gli orari di apertura del museo **

Espanol :

El fin de semana del 4 y 5 de octubre, la librería-boutique La Piscine ofrece ediciones de museo a precios de saldo.

**Entrada gratuita durante el horario de apertura del museo

