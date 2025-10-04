Braderie des éditions du musée Roubaix
Braderie des éditions du musée Roubaix samedi 4 octobre 2025.
Braderie des éditions du musée
musée la piscine roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 13:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-05
Le week-end du 4 et 5 octobre la librairie-boutique de La Piscine vous propose les éditions du musée à prix bradés.
**Entrée libre aux horaires d’ouverture du musée.**
English :
On the weekend of October 4 and 5, La Piscine’s bookshop-boutique is offering museum editions at knock-down prices.
**Free admission during museum opening hours **
German :
Am Wochenende des 4. und 5. Oktober bietet Ihnen die Buchhandlung-Boutique von La Piscine die Ausgaben des Museums zu Schnäppchenpreisen an.
**Freier Eintritt während der Öffnungszeiten des Museums.**
Italiano :
Nel fine settimana del 4 e 5 ottobre, la libreria-boutique La Piscine offre edizioni museali a prezzi stracciati.
**Ingresso gratuito durante gli orari di apertura del museo **
Espanol :
El fin de semana del 4 y 5 de octubre, la librería-boutique La Piscine ofrece ediciones de museo a precios de saldo.
**Entrada gratuita durante el horario de apertura del museo
