Braderie des familles Villersoises Foyer Saint-Paul Villers-sur-Mer 18 juillet 2025 14:00

Calvados

Braderie des familles Villersoises Foyer Saint-Paul 27 Boulevard Pitre Chevalier Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-18 14:00:00

fin : 2025-07-18 18:00:00

2025-07-18

2025-07-19

2025-08-08

2025-08-09

2025-08-16

L’association « Les familles Villersoises » propose une vente de livres, jeux, vêtements enfants, femmes, hommes, linge de maison, chaussures et sacs au profit de l’association à caractère social.

Foyer Saint-Paul 27 Boulevard Pitre Chevalier

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

English : Braderie des familles Villersoises

The sale of clothes for children, women, men; home textiles; shoes and bags is organized for the benefit of the « Les familles Villersoises » association.

German : Braderie des familles Villersoises

Der Verein « Les familles Villersoises » bietet einen Verkauf von Büchern, Spielen, Kinder-, Damen- und Herrenbekleidung, Haushaltswäsche, Schuhen und Taschen zugunsten des sozialen Vereins an.

Italiano :

Les familles Villersoises » organizza una vendita di libri, giochi, abbigliamento per bambini, donne e uomini, biancheria per la casa, scarpe e borse a favore dell’associazione.

Espanol :

Les familles Villersoises » organiza una venta benéfica de libros, juegos, ropa infantil, femenina y masculina, ropa de hogar, zapatos y bolsos.

