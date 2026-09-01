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Braderie des Gavottes Route de Dinard Dinan

jeudi 17 septembre 2026 · Route de Dinard · Dinan

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Route de Dinard
Adresse
Boutique Gavottes
Ville
22100 Dinan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Dinan

Braderie des Gavottes

Route de Dinard Boutique Gavottes Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-17

La braderie Gavottes® revient pour votre plus grand plaisir ! Venez faire le plein de gourmandises à petits prix !
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Route de Dinard Boutique Gavottes Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 42 55 

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English :

L’événement Braderie des Gavottes Dinan a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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