Braderie des Gavottes Route de Dinard Dinan

Informations pratiques

Dinan

Braderie des Gavottes

Route de Dinard Boutique Gavottes Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 09:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-17

La braderie Gavottes® revient pour votre plus grand plaisir ! Venez faire le plein de gourmandises à petits prix !

Rendez-vous sur le parking de la boutique Gavottes® pour notre célèbre braderie. .

Route de Dinard Boutique Gavottes Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 42 55

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English :

L’événement Braderie des Gavottes Dinan a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme