Braderie des livres

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-01-23 14:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

2026-01-23 2026-01-24

Braderie de livres, revues et CD sortis des collections de la médiathèque communautaire pour se faire plaisir en ce début d’année.Tout public

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 15 76 contact@mediatheque-josephschaefer.fr

Book sale of books, magazines and CDs from the community media library?s collections to treat yourself at the start of the new year.

