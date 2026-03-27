Braderie des livres

Place des Olympiades Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 12:30:00

Date(s) :

2026-04-11

A l’occasion de la Journée de l’environnement à Teloché, la bibliothèque municipale de Teloché organise sa 3e édition pour sa braderie de livres le 11 avril 2026. N’hésitez pas à partager et venir nombreux. Tarif des livres…1€ .

Place des Olympiades Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 39 23 74 bibliotheque@mairiedeteloche.fr

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English :

L’événement Braderie des livres Teloché a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT72