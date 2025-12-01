Braderie des médiathèques Médiathèque Aragon Le Mans
Braderie des médiathèques Médiathèque Aragon Le Mans mercredi 10 décembre 2025.
Braderie des médiathèques
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 18:00:00
Date(s) :
2025-12-10
La braderie des médiathèques fait son retour !
De nombreux livres/documents en double ou qui ne sont plus en rayon sont mis en vente à prix réduit. Venez enrichir vos bibliothèques et celles de vos proches !
Pensez à apporter votre sac.
10h-18h Aragon (Espace exposition) .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Braderie des médiathèques Le Mans a été mis à jour le 2025-11-19 par CDT72