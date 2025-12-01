Braderie des médiathèques Médiathèque Aragon Le Mans

Braderie des médiathèques

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

Date(s) :

2025-12-10

La braderie des médiathèques fait son retour !

De nombreux livres/documents en double ou qui ne sont plus en rayon sont mis en vente à prix réduit. Venez enrichir vos bibliothèques et celles de vos proches !

Pensez à apporter votre sac.

10h-18h Aragon (Espace exposition) .

