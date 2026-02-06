Braderie des Vignerons de Buzet

Avenue des Côtes de Buzet Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-27

Les Vignerons de Buzet lancent un nouveau rendez-vous incontournable pour les amateurs de bons vins. Pendant trois jours, profitez de ventes exceptionnelles aux cartons sur une large sélection de vins rouges, rosés et blancs, hors produits boutique.

Une opportunité idéale pour faire de belles réserves et (re)découvrir les vins du terroir de Buzet. .

Avenue des Côtes de Buzet Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 74 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie des Vignerons de Buzet

L’événement Braderie des Vignerons de Buzet Buzet-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-02-03 par OT de l’Albret