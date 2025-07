Braderie d’été de l’Union Commerciale Saint-Pourçain-sur-Sioule

Braderie d’été de l’Union Commerciale Saint-Pourçain-sur-Sioule dimanche 10 août 2025.

Braderie d’été de l’Union Commerciale

Centre ville Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : Dimanche 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Les commerçants ouvriront exceptionnellement leurs portes ce dimanche 10 août pour une grande journée de prix bradés. Ils seront accompagnés par des exposants extérieurs, et une opération « Vide ta chambre » sera spécialement dédiée aux enfants.

Centre ville Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 07 28 54

English :

This Sunday, August 10, retailers will exceptionally open their doors for a big day of bargain prices. They will be accompanied by outside exhibitors, and an « Empty your room » operation will be specially dedicated to children.

German :

Am Sonntag, dem 10. August, öffnen die Einzelhändler ausnahmsweise ihre Türen für einen großen Tag mit Schnäppchenpreisen. Sie werden von externen Ausstellern begleitet, und eine Aktion « Leer dein Zimmer » wird speziell den Kindern gewidmet sein.

Italiano :

Domenica 10 agosto, i rivenditori apriranno le loro porte per una giornata all’insegna dei prezzi stracciati. Saranno affiancati da espositori esterni e un’operazione « Svuota la tua stanza » sarà dedicata in particolare ai bambini.

Espanol :

El domingo 10 de agosto, los comercios abrirán sus puertas para una jornada de precios de ganga. A ellos se unirán expositores externos, y una operación « Vacía tu habitación » estará especialmente dedicada a los niños.

L’événement Braderie d’été de l’Union Commerciale Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme Val de Sioule