Braderie d’été Haguenau
Braderie d’été Haguenau samedi 16 août 2025.
Braderie d’été
99 route de Bischwiller Haguenau Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-08-16 14:00:00
fin : 2025-08-16 17:00:00
2025-08-16
Grande braderie d’été. TOUT à -50%
99 route de Bischwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est joan@emmaus-haguenau.fr
English :
Big summer sale. EVERYTHING at 50% off
German :
Großer Ausverkauf im Sommer. ALLES bis -50%
Italiano :
Grandi saldi estivi. TUTTO al 50% di sconto
Espanol :
Grandes rebajas de verano. TODO al 50% de descuento
L’événement Braderie d’été Haguenau a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau