Braderie d’été Haguenau

Braderie d’été Haguenau samedi 16 août 2025.

Braderie d’été

99 route de Bischwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-16 14:00:00
fin : 2025-08-16 17:00:00

Date(s) :
2025-08-16

Grande braderie d’été. TOUT à -50%
joan@emmaus-haguenau.fr

English :

Big summer sale. EVERYTHING at 50% off

German :

Großer Ausverkauf im Sommer. ALLES bis -50%

Italiano :

Grandi saldi estivi. TUTTO al 50% di sconto

Espanol :

Grandes rebajas de verano. TODO al 50% de descuento

L’événement Braderie d’été Haguenau a été mis à jour le 2025-08-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau