Braderie d'été – La Châtre, 7 juin 2025

Indre

Braderie d’été Rues de la ville La Châtre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Grande braderie des commerçants dans les rues du centre ville de la Châtre.

Les commerçants sortent dans la rue et vous attendent pour leur braderie annuelle. .

Rues de la ville

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire uciadupaysdelachatre@gmail.com

English :

Big sale of the merchants in the streets of the city center of La Châtre.

German :

Großer Ausverkauf der Händler in den Straßen des Stadtzentrums von La Châtre.

Italiano :

Grande svendita dei negozianti nelle vie del centro di La Châtre.

Espanol :

Un gran mercadillo en las calles del centro de La Châtre.

