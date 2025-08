Braderie d’été Royan

Braderie d’été Royan lundi 8 septembre 2025.

Braderie d’été

Centre ville Royan Charente-Maritime

Début : 2025-09-08

fin : 2025-09-17

2025-09-08

Comme chaque été, Royan Shopping organise la Braderie des commerçants de Royan, dans les rues du centre-ville.

Centre ville Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 98 86 40 contact@royan-shopping.fr

English :

Like every summer, Royan Shopping organizes the Braderie des commerçants de Royan, in the streets of the town center.

German :

Wie jeden Sommer organisiert Royan Shopping die Braderie der Händler von Royan in den Straßen des Stadtzentrums.

Italiano :

Come ogni estate, Royan Shopping organizza la Braderie dei commercianti di Royan nelle vie del centro.

Espanol :

Como cada verano, Royan Shopping organiza la Braderie de Comerciantes de Royan en las calles del centro de la ciudad.

