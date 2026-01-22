Braderie d’hiver

Dans les rues du centre-ville Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-13

C’est le retour de la braderie d’hiver à Bayonne.

Les vendredi 13 et samedi 14 février 2026, vos magasins déballent leurs bonnes affaires et les stands d’exposants fleurissent sur le pavé bayonnais. Retrouvez prochainement sur le site bayonneshopping.com la liste des commerçants participants. .

Dans les rues du centre-ville Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 78 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie d’hiver

L’événement Braderie d’hiver Bayonne a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Bayonne