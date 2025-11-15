Braderie d’hiver de la Croix Rouge Croix Rouge Mauléon-Licharre
Braderie d’hiver de la Croix Rouge
Croix Rouge 9 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
L’unité locale de la Croix-Rouge de Mauléon-Tardets vous attend pour sa traditionnelle braderie d’hiver.
Vous y trouverez un grand choix de vêtements à tout petits prix. C’est le lieu idéal pour se préparer à accueillir l’hiver dans de nouvelles tenues. Les bénévoles vous attendent nombreux. .
Croix Rouge 9 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 19 12 90
