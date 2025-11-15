Braderie d’hiver de la Croix Rouge Croix Rouge Mauléon-Licharre

Braderie d’hiver de la Croix Rouge

Croix Rouge 9 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

L’unité locale de la Croix-Rouge de Mauléon-Tardets vous attend pour sa traditionnelle braderie d’hiver.

Vous y trouverez un grand choix de vêtements à tout petits prix. C’est le lieu idéal pour se préparer à accueillir l’hiver dans de nouvelles tenues. Les bénévoles vous attendent nombreux. .

Croix Rouge 9 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 19 12 90

English : Braderie d’hiver de la Croix Rouge

German : Braderie d’hiver de la Croix Rouge

Italiano :

Espanol : Braderie d’hiver de la Croix Rouge

L’événement Braderie d’hiver de la Croix Rouge Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme Pays Basque