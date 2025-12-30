Braderie d’hiver des commerçants à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence
Braderie d’hiver des commerçants à Saint-Rémy-de-Provence
Du vendredi 20 au dimanche 22 février 2026 de 10h à 20h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Saint-Rémy-de-Provence
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-22 20:00:00
2026-02-20
Les commerçants Saint-Rémois vous invitent à une braderie d’hiver.Familles
Après le succès des braderies de septembre, l’association des commerçants vous propose une braderie d’hiver en centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence.
Profitez de réductions exceptionnelles sur une large sélection de produits Mode, accessoires, décoration et bien plus
Venez chiner et faire de bonnes affaires dans les rues de Saint-Rémy. .
Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
The shopkeepers of Saint-Rémy invite you to a winter clearance sale.
