Braderie d’hiver des commerçants à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence

Braderie d’hiver des commerçants à Saint-Rémy-de-Provence

Du vendredi 20 au dimanche 22 février 2026 de 10h à 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-22 20:00:00

2026-02-20

Les commerçants Saint-Rémois vous invitent à une braderie d’hiver.Familles

Après le succès des braderies de septembre, l’association des commerçants vous propose une braderie d’hiver en centre-ville de Saint-Rémy-de-Provence.



Profitez de réductions exceptionnelles sur une large sélection de produits Mode, accessoires, décoration et bien plus

Venez chiner et faire de bonnes affaires dans les rues de Saint-Rémy. .

Centre ville Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The shopkeepers of Saint-Rémy invite you to a winter clearance sale.

