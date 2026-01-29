Braderie d’hiver des Commerçants Arles

Braderie d’hiver des Commerçants

Du mercredi 4 au samedi 7 février 2026.

Selon les horaires habituels de vos boutiques. Différents lieux de la commune Arles Bouches-du-Rhône

Faites le plein de bonnes affaires au cœur d’Arles !

L’association Arleshopping vous invite à sa traditionnelle Braderie d’Hiver !

Pendant 4 jours, vos commerçants du centre-ville déballent leurs pépites à prix cassés !



C’est l’occasion idéale de

Dénicher les meilleures offres de fin de saison.

Soutenir vos boutiques locales et indépendantes.

Profiter de l’ambiance unique des rues d’Arles pour une virée shopping conviviale.

Que vous cherchiez de la mode, de la déco, des accessoires ou des cadeaux, nos commerçants vous réservent des remises exceptionnelles.



Infos pratiques

Où ? Dans les rues piétonnes et chez vos commerçants du centre-ville.



Venez nombreux faire vivre le centre-ville et repartez avec le sourire (et quelques sacs) ! .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 01 87 99 contact@arleshopping.fr

English :

Stock up on bargains in the heart of Arles!

The Arleshopping association invites you to its traditional Braderie d’Hiver!

