Braderie d’hiver des commerçants Saint-Pierre-d’Oléron
Braderie d’hiver des commerçants Saint-Pierre-d’Oléron vendredi 27 février 2026.
Braderie d’hiver des commerçants
Rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-02-27 09:30:00
fin : 2026-02-28 19:30:00
Date(s) :
2026-02-27
La braderie des commerçants, c’est deux jours de bonnes affaires à ne pas manquer !
Rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77 uca.saintpierreoleron@gmail.com
English :
The braderie des commerçants is two days of bargains not to be missed!
L’événement Braderie d’hiver des commerçants Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes