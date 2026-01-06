Braderie d’hiver des commerçants Saint-Pierre-d’Oléron

Braderie d’hiver des commerçants

Rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 09:30:00

fin : 2026-02-28 19:30:00

Date(s) :

2026-02-27

La braderie des commerçants, c’est deux jours de bonnes affaires à ne pas manquer !



Rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77 uca.saintpierreoleron@gmail.com

English :

The braderie des commerçants is two days of bargains not to be missed!

