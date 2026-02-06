Braderie d’hiver du Secours Populaire Locaux du Secours populaire Casteljaloux
Braderie d’hiver du Secours Populaire
Locaux du Secours populaire 7 Rue Robert Celles, route de Bordeaux Casteljaloux Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Braderie d’hiver.
Vêtements, chaussures, linge de maison, sacs, vaisselle, bibelots, literie, livres, jeux, CD & DVD.
Ouvert à tous sans condition de ressources. .
Locaux du Secours populaire 7 Rue Robert Celles, route de Bordeaux Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 74 82
