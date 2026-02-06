Braderie d’hiver du Secours Populaire Locaux du Secours populaire Casteljaloux

Braderie d’hiver du Secours Populaire

Locaux du Secours populaire 7 Rue Robert Celles, route de Bordeaux Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Braderie d’hiver.

Vêtements, chaussures, linge de maison, sacs, vaisselle, bibelots, literie, livres, jeux, CD & DVD.

Ouvert à tous sans condition de ressources. .

Locaux du Secours populaire 7 Rue Robert Celles, route de Bordeaux Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 74 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie d’hiver du Secours Populaire

L’événement Braderie d’hiver du Secours Populaire Casteljaloux a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne