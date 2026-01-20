Braderie d’hiver en centre-ville LOURDES Lourdes
Braderie d’hiver en centre-ville LOURDES Lourdes vendredi 6 février 2026.
Braderie d’hiver en centre-ville
LOURDES Centre-ville Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-06 10:00:00
fin : 2026-02-07 19:00:00
2026-02-06
Braderie d’hiver
Vendredi 6 février et samedi 7 février de 10h à 19h au centre-ville.
Organisée par le Comité d’Animation du Commerce Lourdais avec le soutien de la Ville de Lourdes.
LOURDES Centre-ville Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cacl.lourdes@gmail.com
English :
Braderie d’hiver
Friday February 6 and Saturday February 7, 10am to 7pm, downtown.
Organized by the Comité d’Animation du Commerce Lourdais with the support of the Ville de Lourdes.
