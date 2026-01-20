Braderie d’hiver en centre-ville LOURDES Lourdes

Braderie d’hiver en centre-ville

LOURDES Centre-ville Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-06 10:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

2026-02-06

Braderie d’hiver

Vendredi 6 février et samedi 7 février de 10h à 19h au centre-ville.

Organisée par le Comité d’Animation du Commerce Lourdais avec le soutien de la Ville de Lourdes.

LOURDES Centre-ville Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cacl.lourdes@gmail.com

English :

Braderie d’hiver

Friday February 6 and Saturday February 7, 10am to 7pm, downtown.

Organized by the Comité d’Animation du Commerce Lourdais with the support of the Ville de Lourdes.

