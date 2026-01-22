BRADERIE D’HIVER EN CENTRE VILLE Rue Colbert Rue Danton Pertuis

BRADERIE D’HIVER EN CENTRE VILLE

Du vendredi 6 au samedi 7 février 2026 de 9h à 19h. Rue Colbert Rue Danton Centre ville de Pertuis Pertuis Vaucluse

Début : 2026-02-06 09:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

2026-02-06

Venez nombreux à la braderie des commerçants le 6 et 7 février dans le centre ville de Pertuis de 9h00 à 19h00.

Braderie des commerçants organisé par les Vitrines de Pertuis. .

Rue Colbert Rue Danton Centre ville de Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 56 67 vitrinesdepertuis84120@gmail.com

English :

Come one, come all to the braderie des commerçants on February 6 and 7 in downtown Pertuis from 9am to 7pm.

