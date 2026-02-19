Braderie d’hiver

Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-27

La Braderie d’hiver de Pau revient les vendredi 27 et samedi 28 février 2026 de 9 à 19h en cœur de ville. Cet évènement incontournable est l’occasion de dénicher des bonnes affaires auprès des commerçants palois et ambulants ! .

Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie d’hiver

L’événement Braderie d’hiver Pau a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Pau