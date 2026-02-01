Braderie d’hiver Local St Vincent de Paul Quimperlé

Braderie d’hiver

Local St Vincent de Paul 29 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

La conférence St Vincent de Paul de Quimperlé ouvre ses portes pour sa braderie d’hiver. Une journée pour chiner dans les différents espaces: des vêtements, chaussures et accessoires pour hommes, femmes et enfants, du linge, des livres et jeux, de la vaisselle et objets de déco…

Café, thé et… pause convivialité à l’espace Café sourire . .

Local St Vincent de Paul 29 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 08 23 70 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie d’hiver

L’événement Braderie d’hiver Quimperlé a été mis à jour le 2026-02-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS