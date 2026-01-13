Braderie d’hiver

Royan Charente-Maritime

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-14 19:00:00

2026-02-11

Du 11 au 14 février, Royan s’anime au rythme de la grande braderie d’hiver.

Pendant 4 jours, les commerçants de la ville vous donnent rendez-vous pour faire de belles affaires et redécouvrir le dynamisme du commerce local.

Commerces de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 98 86 40 contact@royan-shopping.fr

English :

From February 11 to 14, Royan comes alive to the rhythm of the big winter braderie.

For 4 days, the town?s retailers will be giving you the opportunity to do some great business and rediscover the dynamism of local commerce.

