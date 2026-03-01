Braderie Bibliothèque municipale Dinan
Braderie Bibliothèque municipale Dinan samedi 28 mars 2026.
Braderie
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Une seconde vie pour les documents
Vente de livres, magazines et CD retirés des collections de la bibliothèque de 0.20€ à 3€ .
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
L’événement Braderie Dinan a été mis à jour le 2026-03-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme