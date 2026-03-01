Braderie Bibliothèque municipale Dinan

Braderie

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-03-28

Une seconde vie pour les documents

Vente de livres, magazines et CD retirés des collections de la bibliothèque de 0.20€ à 3€ .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

