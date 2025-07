Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie rue maréchal Foch Domfront en Poiraie

rue maréchal Foch cité médiévale Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 08:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

Date(s) :

2025-07-14

• De 8h00 à 18h00 -dans la cité médiévale de Domfront et rue du Maréchal Foch.

Plus d’une centaine d’exposants sur place.

• restauration et buvette sur place.

rue maréchal Foch cité médiévale Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 33 38 56 66 picault61@orange.fr

English : Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie

? From 8am to 6pm in the medieval town of Domfront and rue du Maréchal Foch.

Over a hundred exhibitors on site.

catering and refreshments on site.

German :

? Von 8.00 bis 18.00 Uhr -in der mittelalterlichen Stadt Domfront und in der Rue du Maréchal Foch.

Mehr als 100 Aussteller vor Ort.

? Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

? Dalle 8 alle 18 nella città medievale di Domfront e in rue du Maréchal Foch.

Più di cento espositori in loco.

catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

? De 8.00 a 18.00 horas en la ciudad medieval de Domfront y la rue du Maréchal Foch.

Más de un centenar de expositores in situ.

catering y refrescos in situ.

L’événement Braderie du 14 juillet à Domfront-en-Poiraie Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2025-07-08 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne