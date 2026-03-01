Braderie du cirque Dorlisheim

Braderie du cirque

La Braderie du Cirque au chapiteau Cirk’&Toile propose une vente colorée de matériel, costumes et accessoires pour tous les passionnés.

C’est le rendez-vous idéal pendant deux jours pour dénicher des cadeaux de fin d’année originaux dans une ambiance festive.

La Braderie du Cirque revient au chapiteau Cirk’&Toile.

Pendant ce week-end, vous aurez l’opportunité d’acheter du matériel de cirque, des costumes et accessoires en tous genres, tous plus colorés les uns que les autres !

Que vous soyez un passionné, un collectionneur ou simplement à la recherche d’un souvenir original, notre braderie a quelque chose pour tout le monde.

Il y en aura pour tous les goûts ! L’occasion parfaite pour faire plaisir à vos proches pour les fêtes de fin d’année.

Passez nous voir durant ces deux jours hauts en couleurs et en bonne humeur ! .

rue Arthur Silberzahn Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 20 73 50 troupedecirk@gmail.com

English :

The Braderie du Cirque at the Cirk?&Toile big top offers a colorful sale of equipment, costumes and accessories for all enthusiasts.

It’s the ideal two-day rendez-vous for finding original end-of-year gifts in a festive atmosphere.

