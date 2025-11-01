Braderie du Lacydon Dans la cour de La Major (dojo) Marseille 2e Arrondissement

Samedi 1er novembre 2025 de 10h à 17h.

Dimanche 2 novembre 2025 de 10h à 15h. Dans la cour de La Major (dojo) 2 Impasse Sainte Françoise Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’association du Lacydon propose une braderie ouverte à tous.





L’association du Lacydon la Major est une association loi 1901, créée en 1904. Elle est situé en plein cœur du Panier, le plus vieux quartier de Marseille, elle y possède ses propres locaux comprenant une salle de gymnastique, une salle de danse, un dojo, une salle de spectacle et bien d’autres encore.

Et oui cela fait plus de 100 ans que le Lacydon œuvre sur le quartier, toujours dans la même idée former la jeunesse moralement, culturellement et physiquement. .

Dans la cour de La Major (dojo) 2 Impasse Sainte Françoise Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 96 70 lacydon.13002@orange.fr

The Lacydon association is holding a garage sale open to all.

Die Association du Lacydon bietet einen Flohmarkt an, der für alle offen ist.

L’associazione Lacydon organizza una vendita di garage aperta a tutti.

La asociación Lacydon organiza una venta de garaje abierta a todos.

