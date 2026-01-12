Braderie du livre Hasparren
Braderie du livre Hasparren mardi 20 janvier 2026.
Braderie du livre
Médiathèque Pierre Espil Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-31
2026-01-20
La médiathèque propose une braderie de livres et revues d’occasion retirés de ses collections, à petits prix. Profitez-en. .
Médiathèque Pierre Espil Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 16 83
English : Braderie du livre
