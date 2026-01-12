Braderie du livre Hasparren

Braderie du livre

Médiathèque Pierre Espil Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-20

La médiathèque propose une braderie de livres et revues d’occasion retirés de ses collections, à petits prix. Profitez-en. .

Médiathèque Pierre Espil Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 16 83

