Braderie du printemps dans le centre-ville de Châteaudun organisé par les Folies Dunoises. Le vendredi 27 mars, déballage des commerçants avec de supers promos. Le samedi 28 mars, déballage des commerçants et particuliers, des artisans, créateurs et brocanteurs..

– Particuliers 3 € le mètre linéaire

– Professionnels 4 € le mètre linéaire

+ 1 € le mètre linéaire avec véhicule .

Spring flea market in downtown Châteaudun organized by Folies Dunoises. On Friday March 27, retailers unpack their wares with super special offers. Saturday, March 28, unpacking by retailers and private individuals, artisans, designers and second-hand dealers…

