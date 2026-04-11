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Braderie du Printemps rue chalon Saint-Maixent-l’École

Braderie du Printemps rue chalon Saint-Maixent-l’École

Braderie du Printemps rue chalon Saint-Maixent-l’École samedi 18 avril 2026.

Lieu : rue chalon

Adresse : Centre ville

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Braderie du Printemps

rue chalon Centre ville Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

18 avril 2026 Centre-ville de Saint-Maixent-l’École

L’association des commerçants Au fil de nos rues organise sa première Braderie du Printemps .

Au programme
Jeux pour les enfants
Photobooth printanier et coloré
Lâcher de bulles
Coin gourmand pour se régaler
Chasse aux trésors amusante
Déballage des commerçants
Atelier floral spécial enfants
️ Tombola des commerçants avec plein de lots à gagner (bons d’achat, surprises…)

Les tickets de tombola vous attendent essentiellement chez les commerçants du centre-ville.   .

rue chalon Centre ville Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   asso.aucoeurdenosrues@gmail.com

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English : Braderie du Printemps

L’événement Braderie du Printemps Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Haut Val De Sèvre

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