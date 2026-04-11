Braderie du Printemps rue chalon Saint-Maixent-l’École
Braderie du Printemps rue chalon Saint-Maixent-l’École samedi 18 avril 2026.
Saint-Maixent-l’École
Braderie du Printemps
rue chalon Centre ville Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
18 avril 2026 Centre-ville de Saint-Maixent-l’École
L’association des commerçants Au fil de nos rues organise sa première Braderie du Printemps .
Au programme
Jeux pour les enfants
Photobooth printanier et coloré
Lâcher de bulles
Coin gourmand pour se régaler
Chasse aux trésors amusante
Déballage des commerçants
Atelier floral spécial enfants
️ Tombola des commerçants avec plein de lots à gagner (bons d’achat, surprises…)
Les tickets de tombola vous attendent essentiellement chez les commerçants du centre-ville. .
rue chalon Centre ville Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine asso.aucoeurdenosrues@gmail.com
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English : Braderie du Printemps
L’événement Braderie du Printemps Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Haut Val De Sèvre
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