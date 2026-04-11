Braderie du Printemps rue chalon Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Braderie du Printemps

rue chalon Centre ville Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

18 avril 2026 Centre-ville de Saint-Maixent-l’École

L’association des commerçants Au fil de nos rues organise sa première Braderie du Printemps .

Au programme

Jeux pour les enfants

Photobooth printanier et coloré

Lâcher de bulles

Coin gourmand pour se régaler

Chasse aux trésors amusante

Déballage des commerçants

Atelier floral spécial enfants

️ Tombola des commerçants avec plein de lots à gagner (bons d’achat, surprises…)

Les tickets de tombola vous attendent essentiellement chez les commerçants du centre-ville. .

rue chalon Centre ville Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine asso.aucoeurdenosrues@gmail.com

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English : Braderie du Printemps

L’événement Braderie du Printemps Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Haut Val De Sèvre