Braderie du printemps| Vitré Rue Garangeot Vitré

Rue Garangeot Centre ville Vitré Ille-et-Vilaine

Vous cherchez de bonnes affaires ? Ne manquez pas la braderie organisée par les commerçants de l’association Vitré Atout !

Profitez de cette journée exceptionnelle pour faire le plein de bonnes affaires, dénicher des articles uniques à des prix imbattables et soutenir vos commerçants locaux !

Venez flâner dans les rues du centre-ville de Vitré, où chaque boutique vous réserve des petits prix.

Des offres spéciales, des réductions incroyables et une ambiance conviviale vous attendent ! .

Rue Garangeot Centre ville Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 86 64 05 75

