Braderie du printemps| Vitré Rue Garangeot Vitré

Rue Garangeot Centre ville Vitré Ille-et-Vilaine
2026-03-21 09:00:00
2026-03-21 19:00:00
2026-03-21
Vous cherchez de bonnes affaires ? Ne manquez pas la braderie organisée par les commerçants de l’association Vitré Atout !
Profitez de cette journée exceptionnelle pour faire le plein de bonnes affaires, dénicher des articles uniques à des prix imbattables et soutenir vos commerçants locaux !
Venez flâner dans les rues du centre-ville de Vitré, où chaque boutique vous réserve des petits prix.
Des offres spéciales, des réductions incroyables et une ambiance conviviale vous attendent ! .
