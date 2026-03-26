Braderie du quartier Saint-Jean et Foire au Boudin

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Née il y a plus de trente ans d’une discussion de bistrot, la Foire au boudin revient le dimanche 11 avril 2026 au quartier Saint Jean (salle Paringault et rue Kennedy) à Saint-Quentin de 8h à 18h.

Au programme un marché, une brocante, un repas, des dégustations… et la fameuse intronisation de nouveaux membres au sein de la confrérie du boudin.

Renseignements saintjeananimation@gmail.com

Info et réservation 06 73 37 82 66

Née il y a plus de trente ans d’une discussion de bistrot, la Foire au boudin revient le dimanche 11 avril 2026 au quartier Saint Jean (salle Paringault et rue Kennedy) à Saint-Quentin de 8h à 18h.

Au programme un marché, une brocante, un repas, des dégustations… et la fameuse intronisation de nouveaux membres au sein de la confrérie du boudin.

Renseignements saintjeananimation@gmail.com

Info et réservation 06 73 37 82 66 .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 73 37 82 66 saintjeananimation@gmail.com

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English :

Born over thirty years ago out of a bistro discussion, the Foire au boudin returns on Sunday April 11, 2026 to the Saint Jean district (salle Paringault and rue Kennedy) in Saint-Quentin from 8am to 6pm.

On the program: a market, a flea market, a meal, tastings… and the famous induction of new members into the boudin brotherhood.

Information: saintjeananimation@gmail.com

Info and booking: 06 73 37 82 66

L’événement Braderie du quartier Saint-Jean et Foire au Boudin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Saint-Quentinois