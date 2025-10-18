Braderie du Secours Catholique Rue Sainte-Cécile Mirecourt

Rue Sainte-Cécile Cour de l'école Saint-Pierre Fourier Mirecourt Vosges

Samedi 2025-10-18 09:00:00

2025-10-18 16:00:00

Braderie du Secours Catholique.

Cour de l’école Saint-Pierre Fourier

Venez chiner pour la bonne cause. Vêtements, linge de maison, vaisselle, bibelots, jouets, petits meubles et bien d’autres trésors vous attendent.

Vente effectuée au profit des plus démunis.Tout public

Rue Sainte-Cécile Cour de l’école Saint-Pierre Fourier Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 77 69 69 01

English :

Braderie du Secours Catholique.

Cour de l’école Saint-Pierre Fourier

Come and bargain for a good cause. Clothes, household linen, crockery, knick-knacks, toys, small furniture and many other treasures await you.

Sale to benefit the needy.

German :

Braderie der Secours Catholique (Katholische Hilfsorganisation).

Hof der Schule Saint-Pierre Fourier

Kommen Sie und stöbern Sie für einen guten Zweck. Kleidung, Haushaltswäsche, Geschirr, Nippes, Spielzeug, Kleinmöbel und viele andere Schätze warten auf Sie.

Der Verkauf erfolgt zugunsten der Ärmsten der Armen.

Italiano :

Mercatino dell’usato del Secours Catholique.

Cortile della scuola Saint-Pierre Fourier

Venite a contrattare per una buona causa. Vestiti, biancheria per la casa, stoviglie, soprammobili, giocattoli, piccoli mobili e molti altri tesori vi aspettano.

La vendita andrà a beneficio dei più svantaggiati.

Espanol :

Rastrillo del Secours Catholique.

Patio de la escuela Saint-Pierre Fourier

Venga a regatear por una buena causa. Le esperan ropa, ropa de casa, vajilla, cachivaches, juguetes, pequeños muebles y muchos otros tesoros.

La venta beneficiará a los más desfavorecidos.

