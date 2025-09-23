Braderie du Secours Catholique Saint-Astier

Braderie du Secours Catholique Saint-Astier mardi 23 septembre 2025.

Braderie du Secours Catholique

Saint-Astier Dordogne

Vente vêtements de seconde main, chaussures, sacs, accessoires, linge de maison, fournitures scolaires et jouets.

14h-17h, boutique labellisée Côté Coeur-Côté Fringues (rue Victor Hugo)

Secours Catholique equipe.saintastier.247@secours-catholique.org

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine equipe.saintastier.247@secours-catholique.org

English : Braderie du Secours Catholique

Second-hand clothing, shoes, bags, accessories, household linen, school supplies and toys.

2pm-5pm, « Côté Coeur-Côté Fringues » boutique (rue Victor Hugo)

Secours Catholique: equipe.saintastier.247@secours-catholique.org

German : Braderie du Secours Catholique

Verkauf von Second-Hand-Kleidung, Schuhen, Taschen, Accessoires, Haushaltswäsche, Schulbedarf und Spielzeug.

14:00-17:00 Uhr, Boutique mit dem Gütesiegel « Côté Coeur-Côté Fringues » (rue Victor Hugo)

Secours Catholique: equipe.saintastier.247@secours-catholique.org

Italiano :

Abbigliamento, scarpe, borse, accessori, biancheria per la casa, materiale scolastico e giocattoli di seconda mano.

ore 14.00-17.00, boutique « Côté Coeur-Côté Fringues » (rue Victor Hugo)

Secours Catholique: equipe.saintastier.247@secours-catholique.org

Espanol : Braderie du Secours Catholique

Ropa, calzado, bolsos, accesorios, ropa de hogar, material escolar y juguetes de segunda mano.

14.00-17.00 h, boutique « Côté Coeur-Côté Fringues » (rue Victor Hugo)

Secours Catholique: equipe.saintastier.247@secours-catholique.org

L’événement Braderie du Secours Catholique Saint-Astier a été mis à jour le 2025-08-28 par Vallée de l’Isle en Périgord