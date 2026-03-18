Braderie du Secours Catholique Saint-Astier
Braderie du Secours Catholique Saint-Astier vendredi 24 avril 2026.
Braderie du Secours Catholique
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Vente de vêtements de seconde main, chaussures, sacs, accessoires, linge de maison, fournitures scolaires et jouets.
10h-17h, Halle, Ouvert à tous.
Secours Catholique equipe.saintastier.247@secours-catholique.org
Vente de vêtements de seconde main, chaussures, sacs, accessoires, linge de maison, fournitures scolaires et jouets.
10h-17h, Halle, Ouvert à tous.
Secours Catholique equipe.saintastier.247@secours-catholique.org .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine equipe.saintastier.247@secours-catholique.org
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English : Braderie du Secours Catholique
Sale of second-hand clothing, shoes, bags, accessories, household linen, school supplies and toys.
10am-5pm, Halle, Open to all.
Secours Catholique equipe.saintastier.247@secours-catholique.org
L’événement Braderie du Secours Catholique Saint-Astier a été mis à jour le 2026-03-12 par Vallée de l’Isle en Périgord