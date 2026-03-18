Braderie du Secours Catholique

Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Vente de vêtements de seconde main, chaussures, sacs, accessoires, linge de maison, fournitures scolaires et jouets.

10h-16h, Halle, Ouvert à tous.

Secours Catholique equipe.saintastier.247@secours-catholique.org

Vente de vêtements de seconde main, chaussures, sacs, accessoires, linge de maison, fournitures scolaires et jouets.

10h-16h, Halle, Ouvert à tous.

Secours Catholique equipe.saintastier.247@secours-catholique.org .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine equipe.saintastier.247@secours-catholique.org

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English : Braderie du Secours Catholique

Sale of second-hand clothing, shoes, bags, accessories, household linen, school supplies and toys.

10am-4pm, Halle, Open to all.

Secours Catholique equipe.saintastier.247@secours-catholique.org

L’événement Braderie du Secours Catholique Saint-Astier a été mis à jour le 2026-03-12 par Vallée de l’Isle en Périgord