Braderie du secours catholique Place Shorndorf Tulle
Braderie du secours catholique Place Shorndorf Tulle vendredi 29 mai 2026.
Tulle
Braderie du secours catholique
Place Shorndorf Place Schorndorf Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
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Place Shorndorf Place Schorndorf Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 49 07 38 tulle.870@secours-catholique.org
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English : Braderie du secours catholique
L’événement Braderie du secours catholique Tulle a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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