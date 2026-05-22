Braderie du secours catholique Place Shorndorf Tulle

Tulle

Braderie du secours catholique

Place Shorndorf Place Schorndorf Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Grande braderie Venez découvrir un large choix de vaisselle, objets de décoration, linge de maison, livres, jouets, bijoux, matériel de puériculture, vêtements, chaussures et bien plus encore ! .

Place Shorndorf Place Schorndorf Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 49 07 38 tulle.870@secours-catholique.org

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English : Braderie du secours catholique

L’événement Braderie du secours catholique Tulle a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze