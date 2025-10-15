BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Villefort

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Villefort mercredi 22 octobre 2025.

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE

Place de l’église Villefort Lozère

Gratuit

Gratuit

Demi-journée

Date : 2025-10-22 à 2026-02-11

Début : 2025-10-22

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29 2025-11-01 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-03 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-07

Braderie.

Enfants, Hommes, Femmes, Bric à brac, chaussures, linge de maison, vaisselles, jeux, jouets, DVD, puériculture

Organisée par le secours catholique

Ouvert à tous

Place de l’église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 84 49 53 55

English :

Braderie.

Children, Men, Women, Bric à brac, shoes, household linen, crockery, games, toys, DVDs, childcare

Organized by secours catholique

Open to all

German :

Flohmarkt.

Kinder, Männer, Frauen, Bric à brac, Schuhe, Haushaltswäsche, Geschirr, Spiele, Spielzeug, DVDs, Kinderpflege

Organisiert von der Katholischen Nothilfe

Offen für alle

Italiano :

Mercatino delle pulci.

Bambini, uomini, donne, bric-à-brac, scarpe, biancheria per la casa, stoviglie, giochi, giocattoli, DVD, articoli per l’infanzia

Organizzato dal secours catholique

Aperto a tutti

Espanol :

Rastro.

Niños, hombres, mujeres, baratijas, zapatos, ropa de casa, vajilla, juegos, juguetes, DVD, artículos de puericultura

Organizado por el secours catholique

Abierto a todos

L’événement BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Villefort a été mis à jour le 2025-10-16 par 48-OT Mont Lozere