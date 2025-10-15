BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Villefort
BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE Villefort mercredi 22 octobre 2025.
BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE
Place de l’église Villefort Lozère
Début : 2025-10-22
fin : 2026-02-11
2025-10-22 2025-10-29 2025-11-01 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-03 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-07
Braderie.
Enfants, Hommes, Femmes, Bric à brac, chaussures, linge de maison, vaisselles, jeux, jouets, DVD, puériculture
Organisée par le secours catholique
Ouvert à tous
Place de l’église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 84 49 53 55
English :
Braderie.
Children, Men, Women, Bric à brac, shoes, household linen, crockery, games, toys, DVDs, childcare
Organized by secours catholique
Open to all
German :
Flohmarkt.
Kinder, Männer, Frauen, Bric à brac, Schuhe, Haushaltswäsche, Geschirr, Spiele, Spielzeug, DVDs, Kinderpflege
Organisiert von der Katholischen Nothilfe
Offen für alle
Italiano :
Mercatino delle pulci.
Bambini, uomini, donne, bric-à-brac, scarpe, biancheria per la casa, stoviglie, giochi, giocattoli, DVD, articoli per l’infanzia
Organizzato dal secours catholique
Aperto a tutti
Espanol :
Rastro.
Niños, hombres, mujeres, baratijas, zapatos, ropa de casa, vajilla, juegos, juguetes, DVD, artículos de puericultura
Organizado por el secours catholique
Abierto a todos
