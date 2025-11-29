Braderie du Secours Populaire Français BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Braderie du Secours Populaire Français BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre samedi 29 novembre 2025.
Braderie du Secours Populaire Français
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 rue Grasset Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Le Secours Populaire Français de Bagnères de Bigorre organise une braderie !
.
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 rue Grasset Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 01 72
English :
Secours Populaire Français de Bagnères de Bigorre organizes a garage sale!
German :
Die Secours Populaire Français von Bagnères de Bigorre organisiert einen Ausverkauf!
Italiano :
Il Secours Populaire Français di Bagnères de Bigorre organizza un mercatino dell’usato!
Espanol :
El Secours Populaire Français de Bagnères de Bigorre organiza un mercadillo
L’événement Braderie du Secours Populaire Français Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65