Braderie du Secours Populaire chemin de Masse Fuveau

Braderie du Secours Populaire

Samedi 6 décembre 2025.

chemin de Masse Gymnase du collège Font d'Aurumy Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Rendez-vous à Fuveau pour la Braderie du Secours Populaire ! Jouets, vêtements, casquettes et chaussures, neufs et d’occasion, vous attendent. Ouvert à tous !

Ne manquez pas la grande Braderie du Secours Populaire de Fuveau. Vous y trouverez une large sélection de jouets, vêtements, casquettes et chaussures, disponibles en neuf et en occasion, à des prix solidaires.

Cet événement est ouvert à tous et représente une belle occasion de faire des achats tout en soutenant une cause essentielle. Venez nombreux pour chiner, trouver des trésors et contribuer à une initiative solidaire ! .

chemin de Masse Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mireillemansilla@gmail.com

English :

Join us in Fuveau for the Secours Populaire flea market! New and second-hand toys, clothes, hats and shoes await you. Open to all!

German :

Treffpunkt in Fuveau für die Braderie der Secours Populaire! Neue und gebrauchte Spielsachen, Kleidung, Mützen und Schuhe warten auf Sie. Offen für alle!

Italiano :

Unitevi a noi a Fuveau per il mercato delle pulci del Secours Populaire! Giocattoli, vestiti, cappelli e scarpe nuovi e di seconda mano vi aspettano. Aperto a tutti!

Espanol :

¡Únase a nosotros en Fuveau para el mercadillo Secours Populaire! Te esperan juguetes, ropa, sombreros y zapatos nuevos y de segunda mano. Abierto a todos

