Braderie du Secours Populaire Centre Bourg Léognan

Braderie du Secours Populaire

Centre Bourg 307 bis Avenue de Mont de Marsan Léognan Gironde

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Braderie ouverte à tous !

Venez-vous faire plaisir contre une participation modique.

Vêtements, bibelots, vaisselle, chaussures , livres …

Donnez un sens à vos achats ! .

