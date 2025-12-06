Braderie du Secours Populaire Centre Bourg Léognan
Braderie du Secours Populaire Centre Bourg Léognan samedi 6 décembre 2025.
Braderie du Secours Populaire
Centre Bourg 307 bis Avenue de Mont de Marsan Léognan Gironde
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Braderie ouverte à tous !
Venez-vous faire plaisir contre une participation modique.
Vêtements, bibelots, vaisselle, chaussures , livres …
Donnez un sens à vos achats ! .
Centre Bourg 307 bis Avenue de Mont de Marsan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 88 99 37 lesgraves@spf33.org
L’événement Braderie du Secours Populaire Léognan a été mis à jour le 2025-11-28 par Sud Bordeaux Tourisme