Braderie du Secours Populaire Morcenx-la-Nouvelle samedi 13 septembre 2025.

Braderie du Secours Populaire

25 rue Waldeck Rousseau Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Venir à la Braderie du Secours Populaire c’est soutenir leurs actions !

Vêtement, vaisselle, bibelots, mobilier…

25 rue Waldeck Rousseau Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 90 00 37 secourspop.morcenx@gmail.com

English : Braderie du Secours Populaire

Braderie du Secours Populaire, special winter clothes sale.

Sale all for 1? !

German : Braderie du Secours Populaire

Ausverkauf der Secours Populaire, speziell für Winterkleidung.

Verkauf alles für 1?

Italiano :

Venite al mercatino delle pulci del Secours Populaire e sostenete il loro lavoro!

Abbigliamento, stoviglie, soprammobili, mobili…

Espanol : Braderie du Secours Populaire

Mercadillo Secours Populaire, venta especial de ropa de invierno.

Venta de todo por 1?

