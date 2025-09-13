Braderie du Secours Populaire Morcenx-la-Nouvelle
Braderie du Secours Populaire Morcenx-la-Nouvelle samedi 13 septembre 2025.
Braderie du Secours Populaire
25 rue Waldeck Rousseau Morcenx-la-Nouvelle Landes
Début : 2025-09-13
Venir à la Braderie du Secours Populaire c’est soutenir leurs actions !
Vêtement, vaisselle, bibelots, mobilier…
25 rue Waldeck Rousseau Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 90 00 37 secourspop.morcenx@gmail.com
English : Braderie du Secours Populaire
Braderie du Secours Populaire, special winter clothes sale.
Sale all for 1? !
German : Braderie du Secours Populaire
Ausverkauf der Secours Populaire, speziell für Winterkleidung.
Verkauf alles für 1?
Italiano :
Venite al mercatino delle pulci del Secours Populaire e sostenete il loro lavoro!
Abbigliamento, stoviglie, soprammobili, mobili…
Espanol : Braderie du Secours Populaire
Mercadillo Secours Populaire, venta especial de ropa de invierno.
Venta de todo por 1?
