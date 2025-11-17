Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Braderie du secours populaire Boutique Secours Catholique Orthez lundi 17 novembre 2025.

Boutique Secours Catholique 10 avenue du président Kennedy Orthez Pyrénées-Atlantiques

Vous pourrez acheter à petits prix, des vêtements, des chaussures adultes enfants, des articles de puériculture, des jouets, du linge de maison, de la vaisselle..   .

Boutique Secours Catholique 10 avenue du président Kennedy Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 42 25 

