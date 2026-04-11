Braderie du secours populaire Boutique Secours Catholique Orthez
Braderie du secours populaire Boutique Secours Catholique Orthez samedi 11 avril 2026.
Orthez
Braderie du secours populaire
Boutique Secours Catholique 10 avenue du président Kennedy Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Vous pourrez acheter à petits prix, des vêtements, des chaussures adultes enfants, des articles de puériculture, des jouets, du linge de maison, de la vaisselle.. .
Boutique Secours Catholique 10 avenue du président Kennedy Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 42 25
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English : Braderie du secours populaire
L’événement Braderie du secours populaire Orthez a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Béarn
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