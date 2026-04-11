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Braderie du secours populaire Boutique Secours Catholique Orthez

Braderie du secours populaire Boutique Secours Catholique Orthez

Braderie du secours populaire Boutique Secours Catholique Orthez samedi 11 avril 2026.

Lieu : Boutique Secours Catholique

Adresse : 10 avenue du président Kennedy

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Orthez

Braderie du secours populaire

Boutique Secours Catholique 10 avenue du président Kennedy Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Vous pourrez acheter à petits prix, des vêtements, des chaussures adultes enfants, des articles de puériculture, des jouets, du linge de maison, de la vaisselle..   .

Boutique Secours Catholique 10 avenue du président Kennedy Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 42 25 

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English : Braderie du secours populaire

L’événement Braderie du secours populaire Orthez a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Béarn

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